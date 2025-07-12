Группировка "Север" развернула спутниковую связь на харьковском направлении

Военнослужащие Южной группировки восстановили поврежденные линии связи на северском направлении, отметили в Минобороны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спутниковую связь для штурмовых подразделений развернули в зоне СВО на Харьковском направлении военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Военные связисты 44-го армейского корпуса во взаимодействии со штурмовыми подразделениями развернули спутниковую связь с оптоволоконным кабелем для защищенной и стабильной связи с командованием. Спутниковая связь была развернута на удалении от подразделения в целях маскировки и безопасности личного состава", - указали в ведомстве.

Как пояснил в предоставленном видео командир роты связи с позывным Ара, это было сделано для улучшения качества связи в подразделениях.

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Военнослужащие 6-й отдельной бригады управления Южной группировки войск восстановили поврежденные линии связи на северском направлении специальной военной операции.

Как рассказал в предоставленном журналистам видео связист с позывным Норман, они получили задачу восстановить обрыв линии. Малая группа выдвинулась для устранения неисправности, параллельно вторая установила канал радиосвязи для координации.

© Минобороны России

"Обеспечение связи между подразделениями имеет ключевое значение в бою, особенно в условиях нынешних высокотехнологичных боевых действий", - подчеркнули в Минобороны.