Контрактники "Запада" провели занятия по боеподготовке в тыловом районе СВО

Особое внимание бойцы уделили захвату и удержанию опорных пунктов, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" совершенствуют тактико-специальную и физическую подготовку, уделяя особое внимание захвату и удержанию опорных пунктов", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что бойцы отработали различные схемы атаки позиций противника с учетом особенностей местности и возможного сопротивления противника. Они также отточили слаженность действий в составе штурмовых групп, быстрое подавление огневых точек и организацию обороны захваченных рубежей.

Кроме того, штурмовики преодолели полосу препятствий, развивая выносливость, скорость и силу.

Как отметили в ведомстве, также были проведены занятия по ориентированию на местности и тактической полевой медицине.

"Подразделения перед выполнением боевых задач выводятся сюда, на полигон, им дается время для психологической разгрузки, и в дальнейшем заново производим их в подготовку, переобучение, слаживание. Восстановили навыки, получили психологическую разгрузку, немного отошли, восполнили свои силы, и после этого намного успешнее выполняют предстоящие боевые задачи", - отметил начальник отделения боевой подготовки с позывным Гром.