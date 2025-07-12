Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Боевую задачу выполнил расчет 122-мм гаубицы Д-30, отметили в Минобороны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Артиллерийский расчет группировки "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью беспилотника "Орлан-10" вскрыли пункт управления беспилотниками противника, находившийся в заброшенной постройке.

"Расчет 122-мм гаубицы Д-30 выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Первый снаряд прилетает точно по цели, несколько минут на корректировку, снова залп, вторым выстрелом был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ вместе с расчетом", - говорится в сообщении.