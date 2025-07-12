Артиллеристы "Востока" уничтожили до 20 человек личного состава ВСУ

Огневое поражение было нанесено пункту временной дислокации в населенном пункте Воскресенка ДНР

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Восточной группировки ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив до 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что подразделения нанесли огневое поражение пункту временной дислокации в населенном пункте Воскресенка ДНР.

"Огонь по координатам, полученным от операторов разведывательных БПЛА, вели расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б". В результате удара военнослужащие уничтожили укрытия и до 20 человек личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.

В свою очередь операторы ударных дронов Восточной группировки уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ. "В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие выявили технику противника на южной окраине населенного пункта Карла Маркса и точным попаданием сожгли ее", - добавили в ведомстве.