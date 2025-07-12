ТАСС: в Киеве прошел митинг родных военных ВСУ, пропавших у границы Белгородчины

В частности, речь идет о военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (ошп) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в результате мартовской провокации в районе границы Белгородской области, провели массовую акцию протеста в центре Киева. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В Киеве были вынуждены вспомнить о краснояружском направлении. Так, о мартовской провокации ВСУ напомнили командованию украинской армии родные и близкие пропавших без вести солдат 225-го ошп, которые вышли на массовую акцию протеста в центре столицы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в конце апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину, группировка "Север" завершила уничтожение украинских диверсионных групп в районе села Поповка Белгородской области.