Бойцы группировки "Север" перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения 143-й бригады противника, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка (ошп) ВСУ, экстренно переброшенные с полигонов Львовской области в Харьковскую, выведены из района Мелового в Хатнее из-за потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Допросы военнопленных показали, что противник пытался отбить утраченные позиции на данном участке фронта силами нескольких штурмовых групп 425-го ошп, экстренно переброшенных с полигонов Львовской области. Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего", - сказал собеседник.

Он отметил, что командование ВСУ продолжает переброску личного состава, выстраивая линию обороны на рубеже Хатнее - Амбарное. "Бойцы "Севера" перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения 143-й бригады ВСУ, продвигаясь вглубь Харьковской области", - отметил собеседник.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что артиллеристы и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по украинской 143-й отдельной механизированной бригаде на великобурлукском направлении. Вероятно, это связано с потерей связи между подразделениями, отмечали в российских силовых структурах. Собеседник агентства пояснял, что "солдаты ВСУ между Меловым и Хатнее-Амбарном фактически были брошены командованием".