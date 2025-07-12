Боец Мороз: ВСУ даже не стараются маскироваться на сумском направлении

Военный ВС РФ отметил, что украинские солдаты полагаются только на свои средства радиоэлектронной борьбы

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины безответственно относятся к маскировке личного состава и техники на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил старший оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Мороз.

"Они [ВСУ] не следят за своей маскировкой, например, машины катаются по дорогам без маскировочных сетей и белые, орудия работают из начала посадок - их очень хорошо видно. ВСУ как будто не стараются и не пытаются маскироваться", - сказал собеседник агентства.

По словам бойца, если раньше ВСУ хоть как-то пытались маскироваться, то сейчас лишь полагаются на свои средства радиоэлектронной борьбы. "Тут сейчас очень много наемников, которые, наверное, думают, что мы слабые. Но все получается с точностью до наоборот", - добавил Мороз.