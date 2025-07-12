Сопротивление заявило, что украинцы стали чаще сообщать координаты ТЦК

Представитель херсонского сопротивления подчеркнул, что мотивации у людей "предостаточно"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украинцы стали активнее передавать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) представителям пророссийского подполья после успешных ударов по ним в некоторых областях Украины. Об этом ТАСС рассказал представитель херсонского сопротивления.

"Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще. Скорее всего, люди видят, что можно получить реальный результат, и поэтому активно идут на сотрудничество. Мотивации им предостаточно", - сказал собеседник агентства.

За последнее время взрывы происходили на территориях ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно отзываются об ударах по ТЦК. На этом фоне в военкоматах стали задумываться о том, как рассредоточить личный состав.