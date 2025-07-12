Командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения спецоперации добавил, что "желающих среди них сильно поубавилось" из-за боев с большими потерями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Общее количество иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения значительно сократилось в 2025 году из-за нежелания иностранцев участвовать в боях с большими потерями. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

"Что касается иностранных наемников, то в целом, если сравнивать их количество в 2022-2023 годах, то в 2024-2025 годах количество иностранных наемников, по крайней мере, в районе линии боевого соприкосновения, существенно уменьшилось, потому что желающих среди них сильно поубавилось", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе наемников ранее фиксировали представителей Колумбии, других стран Латинской Америки, но основная часть приходилась на граждан стран НАТО, которые на Украине отрабатывали навыки участия в боевых действиях и получали боевой опыт.

"Особенно много было поляков, которые участвовали прям крупными подразделениями. Но сейчас их, естественно, стало очень мало, потому что все эти организмы несли существенные потери в живой силе", - уточнил депутат Госдумы.

При этом, по его словам, на Украине все еще остается мобилизационный резерв для пополнения ВСУ, хоть он и не очень качественный.