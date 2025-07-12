Живая сила противника на этом направлении тоже состоит из солдат из стран альянса, сообщил старший офицер батареи гаубичного дивизиона 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Ораз

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. На сумском направлении 90% техники, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), поставлены из стран НАТО. Об этом ТАСС сообщил старший офицер батареи гаубичного дивизиона 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Ораз.

"90% западной техники сосредоточено сейчас на сумском направлении. Причем не только техники, но и личного состава. Живая сила противника тоже состоит из солдат [из] стран НАТО. Там есть и поляки, и грузины, и румыны, и французы, и англичане", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах пояснили, что отношение к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам. Так, наемник может заключить контракт с бригадой ВСУ и в любой момент разорвать его без финансовых потерь.