ВС РФ из "Града" уничтожили за раз около 20 солдат ВСУ в Сумской области

Замкомандира дивизиона по военно-политической работе с позывным Кайрос добавил, что солдаты противника двигались в направлении позиций российских военнослужащих и, вероятно, хотели зайти в тыл

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" из "Града" уничтожили около 20 солдат ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира дивизиона по военно-политической работе с позывным Кайрос.

"В Сумской области противник, вот недавно, расскажу случай, под объективным контролем передвигался двумя-тремя малыми группами <...> общей сложностью до 20 человек, 15-20 человек. Поступил сигнал от начальника артиллерии, и мы БМ-21 "Град" накрыли эту лесополку точным попаданием и поразили живую силу противника", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что солдаты ВСУ двигались в направлении позиций российских военнослужащих. Вероятно, они хотели зайти в тыл, но артиллерия ВС РФ уничтожила возникшую угрозу, отметил Кайрос.