Пленный из ВСУ: украинские солдаты не хотят воевать и не верят в победу Киева

Игорь Туренко также рассказал, что его мобилизовали насильно

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Моральный дух военнослужащих ВСУ ниже среднего, они не понимают, за что воюют и не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Игорь Туренко на видео, распространенном Минобороны России.

"Если сложить военный потенциал Украины и России, то тут очевидно, кто победит. Вопрос времени. Средний моральный дух. Средний, ниже. Люди не сильно хотят воевать. Они не сильно понимают, за что они воюют", - сказал он.

Туренко также рассказал, что его мобилизовали насильно. "На машине остановились, два человека вышло спереди, двое сзади. Настойчиво провели беседу", - сказал он.

Вскоре после прибытия в зону боевых действий Туренко решил сдаться в плен российским военным. Он оставил оружие на позиции, вышел к расположению ВС РФ и сдался. Пленный добавил, что на украинских позициях видел брошенные гниющие тела солдат ВСУ.

Туренко отметил гуманное отношение российских военных к пленным и призвал сослуживцев сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. "Нахожусь в плену. Относятся хорошо, дают курить, мыться, кормят. Все хорошо. Побратимы, сдавайтесь в полон. Это реально возможность выжить. Не погибать от минометов", - сказал он.