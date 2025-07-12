Пленный из ВСУ не знает, смог бы убить брата из ВС РФ на поле боя

По словам 40-летнего Сергея Медведченко, в своей бригаде он был самый молодой, остальным было старше 50 лет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украинский пленный Сергей Медведченко из 143-й бригады ВСУ, сдавшийся бойцам "Севера" на харьковском направлении, рассказал, что не знает, смог бы убить брата, воюющего в рядах ВС РФ.

Как сообщал ТАСС, брат украинского военнопленного обратился в бот обратной связи к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, передав координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области.

Также ранее Медведченко рассказал, что его брат пошел добровольцем служить в Вооруженные силы РФ несмотря на большое количество родственников на Украине. Сам Медведченко был оператором БПЛА. "Пример моей семьи - это наглядное доказательство, что идет братоубийственная война, - сказал он. - Не знаю, [смог бы убить брата], в камеру не видно, на кого летит [дрон]".

Его брат с Украины, ранее обратившийся к силовикам, записал видео для своего родственника. Медведченко рассказал ему в ответном видео, что с ним хорошо обращаются. "Кормят, поят. Сплю нормально. Маме привет. Все будет хорошо", - добавил пленный.

По словам 40-летнего украинского пленного, в своей бригаде он был самый молодой, остальным было старше 50 лет.