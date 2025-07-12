ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 280 военнослужащих

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 170 военных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 280 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 170 военнослужащих, "Запад" - до 225 военнослужащих, "Юг" - более 185, "Центр" - до 450, "Восток" - свыше 190, "Днепр" - до 60 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

В МО РФ сообщили, что "Север" улучшил положение по переднему краю, также поразил живой силу и технику двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области. Это произошло районах населенных пунктов Рыжевка, Радянское, Алексеевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки. ВС РФ также нанесли поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое в Харьковской области. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения Западной группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское ДНР. Потери противника составили 2 боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык ДНР. ВСУ потеряли автомобиль и склад боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского ДНР, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили: боевая бронированная машина, 5 автомобилей, орудие полевой артиллерии.

"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса ДНР, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, "Днепр" поразил формирования горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Плавни и Новоандреевки в Запорожской области, Садового и Надднепрянского в Херсонской области. ВС РФ уничтожили восемь автомобилей, девять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.