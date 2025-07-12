Средства ПВО сбили за сутки 189 беспилотников ВСУ

Минобороны также сообщило об уничтожении двух управляемых авиационных бомб

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 189 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотных летательных аппаратов, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 194 танка и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 029 единиц специальной военной автомобильной техники.