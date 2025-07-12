ВСУ ударили беспилотником по спорткомплексу "Белгород-Арена"

Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Украинские войска беспилотником ударили по спорткомплексу "Белгород-Арена", в котором проходили занятия. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Два гражданских объекта в Белгороде подверглись атаке с применением беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. По имеющимся данным, никто не пострадал. Один из дронов нанес удар по зданию спортивного комплекса "Белгород-Арена", где в тот момент проходили занятия. В результате удара произошло возгорание крыши. На месте происшествия работают пожарные расчеты, которые пытаются потушить огонь, рассказал Гладков.

Он отметил, что на место происшествия выедет министр строительства региона Оксана Козлитина. Восстановлением крыши займется подрядчик, строивший объект.

Второй беспилотник, по словам Гладкова, ударил по зданию соцобъекта. Фасад и здание получили повреждения.

В новость внесена правка (12:38 мск) - передается в связи с исправлением в заге и лиде, верно - беспилотником.