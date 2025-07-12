Росгвардия передала на СВО крупную партию оружия от жителей Запорожской области

Ведомство направило, в частности, более 3,5 тыс. патронов

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Росгвардия в Запорожской области передала 240 единиц гражданского оружия и более 3,5 тыс. патронов от жителей региона российским военнослужащим в зону СВО. Об этом сообщили в запорожском управлении ведомства.

"Региональное ведомство передало более 240 единиц гражданского оружия, которые были изъяты из оборота или сданы гражданами и хранились на складах, и боеприпасы к нему в воинские части, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения. Невостребованные охотничьи ружья и карабины, а также более 3,5 тыс. патронов к ним в короткие сроки окажутся на передовой и послужат для борьбы с беспилотниками противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованы в зоне спецоперации гладкоствольные многозарядные ружья 12-го калибра как отечественного, так и зарубежного производства. Они позволяют успешно противодействовать дронам ВСУ, добавили в Росгвардии. Работа по передаче охотничьего оружия и боеприпасов в воинские части проводится на постоянной основе, заключили в ведомстве.