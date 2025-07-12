ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию Белгородской области

Есть пострадавшие, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки атаковали 46 беспилотными летательными аппаратами территорию Белгородской области. Наиболее серьезные последствия имели атаки на Грайворонский округ, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

"В Грайворонском муниципальном округе села Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Почаево, Смородино и Сподарюшино подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 29 боеприпасов, и атакам 17 беспилотников. В селе Головчино в результате атаки дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - написал Гладков, отметив, что в доме повреждены кровля и стена.

В Смородино повреждены восемь частных домов и две надворные постройки, в селе Козинка уничтожен нежилой дом. По селу Почаево с беспилотника сброшено взрывное устройство, поврежден частный дом, добавил Гладков.

9 обстрелов, в ходе которых был выпущен 51 боеприпас, и атаки 14 беспилотников пришлись на села Краснояружского района - Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено. В последнем поврежден частный дом и надворные постройки.

2 боеприпаса и 15 беспилотников, 9 из которых были подавлены и сбиты, ВСУ выпустили по территории Шебекинского муниципального округа - городу Шебекино, селам Вознесеновка, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и хутору Бондаренков. В Шебекине повреждены два многоквартирных дома, частный дом, линия электропередачи и два автомобиля. В больницу обратилась женщина, пострадавшая от сброса взрывного устройства на частный дом в Новой Таволжанке ночью 10 июля, у нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, лечение продолжится амбулаторно. В Шебекине от сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены четыре частных дома.

Белгород был атакован двумя беспилотниками, один из которых удалось сбить - повреждены фасад и балкон в многоквартирном доме, два коммерческих объекта и четыре автомобиля. В Волоконовском районе из-за атаки FPV-дрона оказался поврежден инфраструктурный объект в поселке Малиново. Атаки ВСУ беспилотниками на территории Алексеевского, Валуйского муниципальных округов, Белгородского, Борисовского, Ракитянского районов обошлись без последствий.