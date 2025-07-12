Эксперт Киселев: удары по ТЦК доказывают точность разведки и вооружения ВС РФ

По мнению военного эксперта, армия России наносит удары по таким центрам, чтобы дать понять, что даже маленькие военные объекты находятся под пристальным вниманием

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Успешное поражение украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) демонстрирует эффективность работы разведки и подполья, а также вооружения российской армии. Такое мнение выразил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы наносим удары [по ТЦК] для того, чтобы, в первую очередь, дать понять, что даже такие маленькие военные объекты под пристальным нашим вниманием. И с учетом нанесения ударов, это еще говорит о точности наших боеприпасов, вхождения и уничтожения данного военного объекта", - сказал Киселев.

Ранее представитель херсонского сопротивления рассказал ТАСС, что украинцы стали активнее передавать координаты ТЦК представителям пророссийского подполья после успешных ударов по ним в ряде областей Украины. За последнее время взрывы происходили на территориях ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно отзываются об ударах по ТЦК. На этом фоне в военкоматах стали задумываться о том, как рассредоточить личный состав.