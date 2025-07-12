В зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения солдатами ВС Украины льгот, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Удары ВС РФ по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) посеяли среди ВСУ панику. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Российские удары по ТЦК также заставили паниковать военнослужащих ВСУ, которые понимают, что в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время этот вопрос игнорируется командованием украинской армии, которое, воспользовавшись ситуацией, "вводит в заблуждение родственников пропавших без вести солдат ВСУ заявлениями о невозможности получения детальной информации о судьбах их родных и близких".

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране.