Марочко: ВС РФ наносят удары по ВСУ в Купянске сразу с пяти направлений

В самом населенном пункте российские бойцы бьют по местам дислокации и скоплениям вооружения и военной техники противника, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 июля /ТАСС/. Армия РФ, имея успех в боях на двуреченском плацдарме, наносит удары по дислоцированной в Купянске Харьковской области группировке ВСУ сразу с пяти направлений, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Купянск. Мы развиваем успех с созданного двуреченского плацдарма. Здесь, по моей оценке, около пяти направлений удара наших войск. И мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в самом Купянске российские бойцы бьют по местам дислокации и скоплениям вооружения и военной техники противника. Однако говорить "о серьезном заходе" армии РФ в город преждевременно, подчеркнул Марочко. "На данный момент, к сожалению, у Киева еще есть возможность снабжать группировку украинских боевиков в Купянске, есть ряд более-менее безопасных путей логистики. И в принципе, украинские боевики сейчас довольно-таки серьезно укрепили сам населенный пункт. Поэтому лобовые атаки нецелесообразны со стороны Вооруженных сил РФ", - сообщил собеседник агентства.