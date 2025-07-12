Марочко: ВС РФ серьезно закрепились в Зеленой Долине

Украинские войска атакуют, пытаясь вернуть утраченные рубежи и позиции в населенном пункте

ЛУГАНСК, 13 июля /ТАСС/. Российские бойцы серьезно закрепились в освобожденной 11 июля Зеленой Долине Донецкой Народной Республике и создали плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освободив Зеленую Долину, наши войска получили большой стратегический успех, поскольку данный населенный пункт находится на возвышенности и, естественно, украинские боевики лишились серьезных оперативно-тактических возможностей. <...> Мы уже серьезно закрепились в данном населенном пункте и, по сути, Зеленая Долина будет служить нам плацдармом для дальнейшего продвижения", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что украинские войска атакуют, пытаясь вернуть утраченные рубежи и позиции в населенном пункте.