Марочко: ВС РФ почти на 3 км вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области

Инженерные службы региона пытаются на пути продвижения российских войск устанавливать минные заграждения, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 13 июля /ТАСС/. Военнослужащие РФ почти на 3 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области Украины. Киев в спешке пытается строить оборону на этом участке фронта и минировать территории в попытках сдержать продвижение российских войск, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Вклинивание в оборону противника на территории Днепропетровской области у нас составляет порядка 3 км. Уже отмечена работа инженерных служб Днепропетровской области, которые на пути продвижения наших войск пытаются устанавливать минные заграждения, строить какие-то фортификации, другие заграждения для противодействия нашей технике и личному составу", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что продвижение российских бойцов на территории Днепропетровской области позволит быстрее освободить соседнюю Донецкую Народную Республику. "Здесь [в Днепропетровской области] более выгодный рельеф местности и ряд других факторов, которые позволят обойти сильно укрепленные позиции украинских боевиков, которые находятся на стратегических высотах как раз на западе Донецкой Народной Республики", - подчеркнул Марочко.