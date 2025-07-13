Концерт ансамбля песни и пляски ЦВО прошел для раненых военных "Центра"

Прозвучали классические произведения военных лет, песни Владимира Высоцкого и современные патриотические композиции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполнили концерт для военнослужащих группировки войск "Центр" в тыловом госпитале в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Артисты фронтового творческого коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих группировки "Центр", находящихся на излечении в одном из госпиталей в тыловом районе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на импровизированной сцене прозвучали классические произведения военных лет, песни Владимира Высоцкого и других известных музыкантов, а также современные патриотические композиции. Также программа включала музыкальные номера в скрипичном исполнении. Для бойцов такие концерты становятся важной психологической поддержкой в процессе восстановления.

Подобные творческие встречи стали регулярной частью культурной программы для военнослужащих в зоне СВО. Они не только поднимают боевой дух военных, но и важны для самих артистов. "Зрители были очень довольны, принимали очень хорошо, горячо. Это главное и для них, и для нас, потому что мы немножко подзаряжаемся этой энергией и готовы дальше выступать для наших боевых товарищей", - сказал хормейстер ансамбля песни и пляски ЦВО Артем Степаненков.