Военные группировки "Север" провели "Урок мужества" для молодежи Курской области

В мероприятии активное участие приняли воспитанники образцового творческого молодежного клуба "ООН", российского движения детей и молодежи "Движение первых", волонтерского отряда "Мы"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск провели "Урок мужества" для участников молодежных организаций Курской области. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Север" провели "Урок мужества" и встречу поколений с участниками молодежных движений, клубов и волонтерских подразделений Курской области. Военнослужащие подразделений группировки войск "Север" - участники СВО рассказали о своем опыте службы и участии в специальной военной операции. Дети задавали интересующие их вопросы и рассказывали свои истории", - следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что в мероприятии активное участие приняли воспитанники образцового творческого молодежного клуба "ООН", российского движения детей и молодежи "Движение первых", волонтерского отряда "Мы". Им были вручены грамоты за неравнодушие и патриотизм.

Воспитанница клуба "ООН" Кристина, в рамках мероприятия принявшая участие в танцевальном номере "Молодые ветра", рассказала о деятельности своего объединения. "Мы проводим благотворительные спектакли, собираем гуманитарную помощь и передаем ее военным. Многие мужчины выходят <…> со слезами на глазах. Очень запали в душу слова благодарности военного", - сказала она.

Председатель совета местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" города Курчатова Кристина Лукина рассказала о волонтерах своего города. "Волонтерская деятельность в городе Курчатове сейчас занимает ведущие позиции. Большинство граждан нашего города плетут [маскировочные] сети, делают салфетки для операций, делают <…> так называемый сухой душ. Также дети пишут письма, создают талисманы. И мы, как взрослые, <…> которые являются наставниками для этих детей, стараемся сделать все возможное, чтобы помочь им реализовать себя в волонтерском направлении", - сказала она.

В оборонном ведомстве подчеркнули важность проведения мероприятий, подобных "Урокам мужества" - они хранят память, воспитывают уважение к подвигу старшего поколения и укрепляют связь между теми, кто защищает, и теми, кому предстоит строить будущее. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе для воспитания подрастающего поколения и по инициативе детей, а также для эмоциональной разгрузки военнослужащих.