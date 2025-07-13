Военная комендатура связи обеспечивает коммуникацию для гражданских нужд

Российские средства и техника связи являются приоритетной целью ВС Украины, отметили в Минобороны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военная комендатура связи 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" во взаимодействии с операторами Запорожской области обеспечивает не только управление войсками в зоне СВО, но и сотовые услуги местному населению. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Личный состав комендатуры, работающий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, осуществляет обслуживание как военного оборудования связи, так и инфраструктуры операторов сотовой связи и телевизионного вещания. Это позволяет поддерживать связь не только для военных нужд, но и для обеспечения сотовых услуг жителям новых регионов", - следует из сообщения.

В ведомстве пояснили, что военная комендатура связи была создана в 2024 году с основной целью организации взаимодействия с региональными провайдерами связи и обеспечения устойчивой коммуникации в интересах группировки войск "Днепр". Там добавили, что российские средства и техника связи являются приоритетной целью ВСУ, которые применяют для их уничтожения реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS.

Связист с позывным Юс рассказал о порядке работы своего подразделения. "Я наблюдаю за общей картиной. В случае любой неисправности у нас работает голосовой помощник, который предупреждает о выявленной проблеме. Я докладываю начальнику военной комендатуры, после чего предпринимаются необходимые действия - выезжает мобильная группа", - сказал он.