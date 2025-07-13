Бойцы ремонтного батальона "Запада" восстановили более 600 единиц техники

В Минобороны рассказали, что специалисты подразделения работают в круглосуточном режиме

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" восстановили более 600 единиц военной техники в ходе проведения СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие ремонтной роты автомобильной техники отдельного ремонтно-восстановительного батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" восстановили свыше 600 единиц военной техники в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что специалисты подразделения работают в круглосуточном режиме - ремонтируют, восстанавливают и проводят заключительные ходовые испытания колесной техники, поступающей с передовой. Военнослужащие буквально воссоздают машины - производят замену кабин, ремонтируют ходовую часть, восстанавливают поврежденные узлы и агрегаты. В ходе обкатки узлы, агрегаты и механизмы тестируются в режиме, максимально приближенном к боевому - двигатель работает на предельно допустимых оборотах, машина развивает максимальную скорость и маневрирует на сложных участках местности. Дополнительно проверяются системы жизнеобеспечения техники.

Командир ремонтной роты автомобильной техники с позывным Амур высоко оценил профессионализм военнослужащих своего подразделения. "Отзывы о нашем подразделении положительные. Есть нюансы, которые никто в армии больше не делает. Это тот же шиномонтаж. Ремонт такого объема, такого качества я пока не слышал, чтобы делали", - сказал он. Амур также рассказал о сгоревшей дотла машине, которую удалось восстановить не более, чем за месяц, по его словам, "от железа до практически состояния нового автомобиля".

В ведомстве добавили, что в целях поддержания боеспособности подразделений в первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также то, что может быть отремонтировано в кратчайший срок. Кроме устранения поломок, военнослужащие устанавливают на военную технику комплекты динамической и противодронной защиты. В Минобороны отметили, что у подразделения налажено постоянное взаимодействие с представителями заводов-производителей военной техники.