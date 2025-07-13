В ДНР за неделю нейтрализовали 694 БПЛА

Более половины перехватили над Горловкой, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Более половины из 694 нейтрализованных над ДНР за неделю украинских БПЛА перехвачены над Горловкой, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 694 вражеских беспилотника. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 300 беспилотников, над Горловкой - 394. Украинские боевики пытались нанести удар по Донецкому машиностроительному заводу с помощью беспилотника "Чаклун", состоящего из самодельного подрывного заряда и средства инициирования, вставленного в заряд", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на окраине Макеевки была пресечена атака дрона мультироторного типа на частный сектор, а в Горловке нейтрализован дрон-матка для FPV-коптеров, которыми планировали нанести удары по гражданским.

Система "Купол Донбасса" создана в ДНР при участии УФСБ России по региону. В прошлом году с ее помощью было предотвращено 25 тыс. атак беспилотников. С отдалением фронта от Донецка основной целью ВСУ стала Горловка, где атакам подвергаются в том числе гражданские автомобили, пассажирский транспорт, социальные и жилые объекты.