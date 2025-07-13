Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В Юнаковке Сумской области 156-я отдельная механизированная бригада несет большие потери. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й омбр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров", - сказал собеседник агентства.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области, добавил он.