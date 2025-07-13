Ганчев рассказал о боях за северную окраину Купянска

Глава Харьковской ВГА добавил, что российские войска активно продвигаются на купянском направлении

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Бойцы российской армии начали бои за северную и северо-западную окраину Купянска Харьковской области, находятся в 1-2 км от города. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Это уже практически километры, километр-два, не более (до Купянска - прим. ТАСС). Это практически пригород непосредственно самого Купянска. То есть это кварталы, частные дома города Купянска, которые на севере и северо-западе города", - сказал он.

Он добавил, что российские войска активно продвигаются на купянском направлении. "Нужно признать, что все-таки у врага скоплены серьезные резервы на этом направлении, и они оказывают достаточно серьезное сопротивление. Поэтому, может быть, кажется со стороны, что это продолжение достаточно медленное, но нужно понимать, что это действительно связано с серьезным сопротивлением врага", - уточнил глава ВГА.

Он также сообщил, что против ВС РФ воюют не только украинские подразделения, но и иностранные наемники с хорошей подготовкой и экипировкой.