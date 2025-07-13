Ганчев: российские бойцы стараются взять в окружение ВСУ на севере Купянска

Еще достаточно путей для снабжения украинской группировки, отметил глава Харьковской ВГА

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Бойцы российской армии пытаются взять в окружение группировку Вооруженных сил Украины в северном пригороде Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Пока там есть серьезные артерии, которые позволяют им проводить ротацию, в случае необходимости отвести войска. Сейчас у нас под определенным контролем находится дорога в сторону [поселка] Шевченково, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что это еще не достаточно полное окружение, достаточно еще путей для снабжения украинской группировки", - сказал Ганчев.

Ранее он сообщил, что ВС РФ ведут бои на северном пригороде Купянска и находятся в 1-2 км от города.