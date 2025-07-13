Ганчев: ВС РФ сдерживают украинскую армию на волчанском направлении

Глава Харьковской военно-гражданской администрации добавил, что ВСУ при отступлении стараются наносить удары по подконтрольным ВГА и российской армии населенным пунктам

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Бойцы Армии России сдерживают контрнаступление ВСУ на волчанском направлении, не давая украинской армии продвигаться в сторону Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"[На волчанском направлении] мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг", - сказал он.

Он добавил, что ВСУ при отступлении стараются наносить удары по подконтрольным ВГА и ВС РФ населенным пунктам, от чего страдают мирные жители Харьковщины.

"Если говорить только о 35 наших поселках, где установлен административный контроль, то это уже не менее 40 человек (пострадали с начала года - прим. ТАСС)", - уточнил собеседник агентства.