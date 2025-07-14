Российские десантники сожгли украинскую БМП в Сумской области

В Минобороны рассказали о расчете БПЛА "Supercam S350" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", который обнаружил пункт управления БПЛА, откуда украинские военные неоднократно запускали дроны

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Расчет ПТРК "Корнет" Новороссийского соединения ВДВ уничтожил украинскую БМП вместе с экипажем в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся в сторону нашей границы. Координаты цели были сразу же переданы на пункт управления. Получив задачу на уничтожение техники противника, расчет ПТРК "Корнет" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулся на огневую позицию. Точным пуском управляемой ракеты десантники-противотанкисты уничтожили бронированную технику ВСУ с экипажем", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о расчете БПЛА "Supercam S350" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", который обнаружил пункт управления БПЛА, откуда украинские военные неоднократно запускали дроны. Координаты цели были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона, после чего артиллеристы поразили пункт управления дронами, находившийся в заброшенном здании на правом берегу Днепра.