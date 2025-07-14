Танкисты группировки "Восток" заявили, что российский Т-80БВМ "шустрее" западных

По словам механика-водителя Т-80БВМ с позывным Железяк, этот танк достаточно надежно защищен

МАРИУПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Танкисты группировки войск "Восток" ВС РФ в разговоре с корреспондентом ТАСС заявили, что по их опыту российская машина Т-80БВМ в бою действует быстрее, чем американский Abrams и немецкий Leopard.

"Сама машина Т-80БВМ хорошая, вообще отличная в бою прямой наводкой работать. Мы видим все, как они работают на Leopard, на Abrams. Также мы видим их, работаем по ним. И БВМ - она шустрее, и стреляем быстрее. На опережение работаем всегда. Жалоб нет на этот танк, отличная техника вообще", - сказал ТАСС командир танкового взвода с позывным Унга.

По словам механика-водителя Т-80БВМ с позывным Железяк, этот танк достаточно надежно защищен.

"У него больше защита лобовой брони, боковая броня, динамическая защита тоже дает большой плюс. У Т-80БВМ стоит тепляк (тепловизор - прим. ТАСС), ночное видение, то есть можно с этой машиной охотиться ночью. И плюс, у нее стоит реактивный двигатель, то есть машина спереди не слышна, как она работает, если она только развернется задней частью, то ее будет слышно, а так можно к противнику передом проехать вообще в упор, "размотать" его, вот в этом плюс. Хорошая машина, мне нравится", - рассказал мехвод.