Танкисты "Востока" рассказали, как бурятский язык помогает заставать ВСУ врасплох

Командир танкового взвода с позывным Унга сообщил, что они всегда работают в режиме "Б"

МАРИУПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Радиопереговоры на бурятском языке помогают танкистам группировки "Восток" ВС РФ избежать перехватов со стороны ВСУ и сохранить эффект внезапности в ходе выполнения боевых задач, рассказал ТАСС командир танкового взвода с позывным Унга.

"Мы всегда работаем в режиме "Б". Практически 90% режима "Б" на бурятском языке. Все разговариваем, все задачи. И противник поэтому не может нас услышать и понять. Поэтому мы неожиданно всегда. "Вперед" по-бурятски будет "урагшаа". Мы всегда - "урагшаа" и идем. И как сказать, назад хода нет, у нас всегда "урагшаа", вперед и работаем", - сказал Унга.