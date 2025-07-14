Родственники украинских военных более 3,5 тыс. раз обращались в мае к российским силовым структурам по вопросам сдачи в плен через бот "Сохрани себе жизнь"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Родные без вести пропавших солдат ВСУ могут получить информацию о своем родственнике через специализированные российские ресурсы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники военнослужащих ВСУ безуспешно пытаются найти местные волонтерские организации, занимающиеся поиском пропавших без вести. Однако единственным достоверным источником информации о судьбах их родных и близких остаются специализированные российские ресурсы, в том числе наш бот обратной связи "Сохрани себе жизнь" (@SaveurLive_bot)", - сказал он.

Как сообщали ТАСС силовики, родственники военных ВСУ более 3,5 тыс. раз обращались в мае к российским силовым структурам по вопросам сдачи в плен через данный бот. В мае удалось организовать 24 выхода на российские позиции.