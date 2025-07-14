Российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2025"

Личный состав преодолел подъемы и спуски с высокогорных дорог, а также узкие участки горного серпантина на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях "Урал", и специальной технике на базе автомобиля "Камаз"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 201-й военной базы прибыли в Узбекистан для участия в совместном учении "Хамкорлик-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном тактическом учении Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан "Хамкорлик-2025". Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров и прибыли на полигон "Термез" Республики Узбекистан", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что личный состав преодолел подъемы и спуски с высокогорных дорог, а также узкие участки горного серпантина на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях "Урал", и специальной технике на базе автомобиля "Камаз".

Совместное российско-узбекское тактическое учение "Хамкорлик-2025" пройдет на полигоне "Термез" с 15 по 21 июля. Воинские контингенты отработают управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований (НВФ), нарушивших границу, управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах, занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций, ведение борьбы с мелкими группами противника, а также организацию штурма и зачистку населенного пункта, занятого боевиками НВФ.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, расчеты разведывательных БПЛА и FPV-дронов, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в городах Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.