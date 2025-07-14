Боец Изи: ВСУ получили приказ уничтожить село Карла Маркса вместе с жителями

Украинские войска атакуют объекты в населенном пункте при помощи FPV-дронов с зажигательными боеприпасами, подчеркнул военнослужащий

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР силы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимся там мирными населением. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы группировки войск "Восток" с позывным Изи со ссылкой на радиоперехваты.

"В контратаку противник не пошел, вместо этого по радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт. Они следуют и дома пытаются уничтожить вместе с гражданскими", - сказал командир.

Он добавил, что ВСУ атакуют объекты в населенном пункте при помощи FPV-дронов с зажигательными боеприпасами.