14 июля, 05:01
Военная операция на Украине

Боец Изи: ВСУ получили приказ уничтожить село Карла Маркса вместе с жителями

© Игорь Романенков/ ТАСС
Украинские войска атакуют объекты в населенном пункте при помощи FPV-дронов с зажигательными боеприпасами, подчеркнул военнослужащий

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР силы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимся там мирными населением. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы группировки войск "Восток" с позывным Изи со ссылкой на радиоперехваты.

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"В контратаку противник не пошел, вместо этого по радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт. Они следуют и дома пытаются уничтожить вместе с гражданскими", - сказал командир.

Он добавил, что ВСУ атакуют объекты в населенном пункте при помощи FPV-дронов с зажигательными боеприпасами. 

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