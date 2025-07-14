Боец Изи: отступавшие из села Карла Маркса украинские солдаты попадали в засаду

В ходе боев за населенный пункт ВС РФ заходили в тыл ВСУ, где устраивали засады для тех, кто пытался подтянуть резервы, а затем отступить, добавил военнослужащий

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Украинские военные при попытке отступления из села Карла Маркса в ДНР попадали в засаду к российским разведчикам группировки войск "Восток". Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы с позывным Изи.

"Противник пытался совершать ротации или отступать. Эти ротации попадали прямо к нам в руки", - сообщил командир.

Он добавил, что в ходе боев за населенный пункт ВС РФ заходили в тыл ВСУ, где устраивали засады для тех, кто пытался подтянуть резервы, а затем отступить.

Об освобождении населенного пункта Карла Маркса в ДНР группировкой войск "Восток" в Минобороны РФ сообщило 13 июля.