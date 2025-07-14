Марочко: потери Киева в боях на рубежах ЛНР составили почти 3,9 тыс. солдат

Наибольший ущерб в живой силе был нанесли противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременнском участке, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях на рубежах Луганской Народной Республики за неделю потеряли почти 3,9 тыс. солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР, за истекшую неделю. <...> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 890 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременнском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что силы РФ за упомянутый период также уничтожили 4 танка, 62 орудия полевой артиллерии, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 60 складов боеприпасов и материальных средств, а также почти 200 различных боевых машин украинских войск.