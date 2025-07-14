Марочко: на нескольких участках у ЛНР боеспособность ВСУ ухудшилась

За минувшую неделю подразделения РФ улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Снижение боеспособности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается на ряде участков у Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи. Обрушения фронта вооруженные формирования Украины не допустили, но на ряде участков фронта отмечается снижение боеспособности украинских боевиков, однако фиксируется рост ударов по прифронтовым районам ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил - за минувшую неделю подразделения РФ улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника на рубежах ЛНР. Он также напомнил, что за упомянутый период армия РФ освободила Зеленую Долину Донецкой Народной Республики, Соболевку Харьковской области и Бессаловку Сумской области.