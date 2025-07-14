14 июля, 06:30
Военная операция на Украине

ТАСС: бригада ВСУ на Сумщине заказала информкампанию в интернете из-за потерь

Анонимные пользователи массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая несет потери на сумском направлении, заказало информационную кампанию по поддержке солдат в интернете. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

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"Командование 82-й ОДШБр ВСУ заказало информационную кампанию в соцсетях: анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства уточнил, что бригада перебрасывалась на курское, а затем сумское направления, и в настоящее время несет большие потери. 

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