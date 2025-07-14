Командир ВС РФ рассказал, как спас из окружения 10 раненых бойцов, пройдя 15 км

Боец с позывным Унга добавил, что при этом зачистили опорный пункт ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Командир танкового взвода с позывным Унга группировки войск "Восток" в ходе боя за Константинополь в ДНР спас наводчика своего танка, зачистив опорный пункт ВСУ и вместе с ним вывел из окружения еще девять раненых бойцов, преодолев пешком 15 км. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Заходили в Константинополь. Зашли вглубь противника, в тыл почти, попали в окружение. Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику. Выбор был один - зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым. Я туда залетаю, они начали по голове работать, а я снизу их троих, неожиданно, с метра бой был. Я отработал по ним", - сказал Унга.

Таким образом, удалось спасти своего наводчика, добавил танкист. "И вышли из окружения, отбив еще один опорник. Зачистили и вышли спокойненько. И девять "трехсотых" (раненых - прим. ТАСС) с пехотой вытащили <...>. 15 километров прошагали", - рассказал командир взвода.

Затем группу эвакуировали. Унга заверил, что задача была выполнена на 100%. "И мои пацаны показали себя, и шторма (штурмовики - прим. ТАСС) наши, пехота себя показала отлично. Все боеспособные, все готовы были. Отработали мы хорошо, и забрали Константинополь", - заключил военнослужащий.