Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 11 БПЛА

Из них шесть дронов сбили над Орловской областью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 07:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 6 БПЛА - над территорией Орловской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области и по 1 БПЛА - над территориями Курской области, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.