Корветы ТОФ провели учения по уничтожению подлодки противника в Приморье

Экипажи кораблей также обучились противодействию БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по ликвидации подлодки условного противника в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования. Роль неопознанной субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" ТОФ. Боевые корабли отработали тактические приемы слежения за подводным объектом с подачей сигнала о всплытии. После отказа подводной лодки "неприятеля" выполнять указанные требования боевые расчеты корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину", - сообщили в пресс-службе флота.

Там добавили, что экипажи надводных кораблей выполнили алгоритм действий с условным применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000. Также корветы провели тактическое учение по противодействию беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам.

"Для выполнения этих задач были применены корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм и крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 мм. Также были проведены комплексные корабельные учения по обороне и защите кораблей при стоянке на незащищенном рейде", - сообщили в пресс-службе ТОФ.