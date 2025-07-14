Кимаковский: освобождение Малиновки ускорит охват хаба ВСУ в Гуляйполе

По данным советника главы ДНР, этот населенный пункт объединяет сразу несколько артерий, по которым идет снабжение украинской группировки

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Освобождение села Малиновка в Запорожской области ускорит охват украинской группировки в Гуляйполе. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, населенный пункт является одним из ключевых хабов ВСУ на этом участке фронта.

"Освобождение Малиновки дает возможность российским войскам ускорить охват Гуляйполя. Это важный логистический хаб противника. Населенник объединяет сразу несколько артерий, по которым идет снабжение украинской группировки сразу на нескольких участках фронта не только в Запорожской, но и Днепропетровской областях", - сообщил Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области.