Марочко: взятие Малиновки говорит о подготовке к освобождению Гуляйполя

Военный эксперт также отметил, что взятие этого населенного пункта - это "очередной плюсик" в достижении российской армией целей специальной военной операции и выхода на административную границу РФ на стыке с Запорожской областью

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Малиновку, начали подготовку к боям за взятие Гуляйполя Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Малиновки - это, прежде всего, подготовительный этап к борьбе и освобождению населенного пункта Гуляйполе. Невзирая на то, что данный населенный пункт находится в низине и дальше идет Зеленый Гай, который находится на возвышенности, - по моему убеждению, здесь как раз и будут разворачиваться основные события по освобождению данного населенного пункта", - сказал он.

Марочко отметил: взятие Малиновки - это "очередной плюсик" в достижении российской армией целей специальной военной операции и выхода на административную границу РФ на стыке с Запорожской областью.

О взятии Малиновки в Минобороны РФ сообщили 14 июля.