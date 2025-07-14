Группа бойцов СФ отработала навыки борьбы с диверсантами на арктическом острове

Проведенная тренировка показала высокую мобильность и готовность подразделений выполнять задачи в сложных условиях Арктики, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие тактической группы Северного флота отработали навыки борьбы с условными диверсантами на острове Земля Александры. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа состоялась тренировка с военнослужащими тактической группы Северного флота по противодействию силам условного противника. По легенде тренировки, на один из островов архипелага, используя малые быстроходные плавательные средства, высадилась диверсионная группа условного противника", - сказали в пресс-службе.

Для разведки позиций условного противника был использован беспилотный летательный аппарат. Прибыв в зону условной высадки, военнослужащими тактической группы была выполнена стрельба по мишеням, имитирующим живую силу противника, из стрелкового оружия.

На флоте отметили, что проведенная тренировка показала высокую мобильность и готовность подразделений выполнить поставленные задачи в сложных условиях Арктики.