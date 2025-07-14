Несмотря на колоссальные и безрезультатные потери ВСУ в окрестностях Демидовки и Поповки, действия командования 39-й бригады береговой обороны были положительно оценены в генштабе ВСУ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. 39-я бригада береговой обороны ВСУ после колоссальных потерь в российском приграничье выведена на восстановление. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Несмотря на колоссальные и безрезультатные потери ВСУ в окрестностях Демидовки и Поповки, действия командования 39-й бригады береговой обороны были положительно оценены в генштабе ВСУ. Комбриг А. Тоненчук ушел на повышение в корпус морской пехоты, а его должность занял подполковник А. Мороз. Бригада понесла колоссальные потери на краснояружском направлении и была выведена на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.