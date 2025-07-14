В российских силовых структурах подчеркнули, что "информация об остановке боев в Сумах не соответствует действительности"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Боевики батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) представляют заморозку боевых действий на сумском направлении как победу украинских подразделений, но информация не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Националисты "Айдара" считают, что линия фронта на сумском направлении заморожена и преподносят это как победу ВСУ. Задачей бойцов "Севера" являлось и является именно создание "полосы безопасности", а о подготовке штурма областного центра писали лишь украинские СМИ. Радостное дублирование вражеских публикаций в российском сегменте теперь позволяет националистам имитировать успех собственной армии", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что "информация об остановке боев в Сумах не соответствует действительности".